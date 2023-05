Berlin: Regenbogenstadt will weltweite Schutzmacht für „queere“ Personen sein

Um endlich in Berlin zu regieren, biedert sich die CDU der SPD nicht nur an, sondern übernimmt auch deren ultralinkes Programm. Bürgerlich und konservativ war gestern. Vielmehr soll die Regenbogenstadt die LGBTQ-Bewegung fördern, wo es nur geht. So wird eine Mikro-Minderheit zum großen Gewinner in Berlin, das den kühnen Anspruch erhebt, weltweit für die Rechte und den Schutz sogenannter „queerer“ Personen einzustehen.

Der Zensur zum Trotz: Folgen Sie uns auf Telegram (https://t.me/auf1tv) und tragen Sie sich jetzt in den zensurfreien Newsletter von AUF1 ein, um rechtzeitig vorzubauen: https://auf1.tv/newsletter Quelle: AUF1