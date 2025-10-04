Im Meinungs-Knast: „Wir sind politische Gefangene mitten in der Demokratie!“

Ist es möglich, für eine „falsche Meinung“ jahrelang ins Gefängnis geschmissen zu werden? 9 Jahre Knast zu bekommen? Stefan Magnet zeigt Fälle aus Deutschland und Österreich, die Zweifel an der Rechtsstaatlichkeit nähren. Die unsicher machen, wie weit das System bereit ist zu gehen. Alle Fälle haben eines gemeinsam: Die Inhaftierten haben gewaltfrei ihre Meinung vertreten. Und sie warnen uns, was noch kommen könnte… Manuel Eder aus Osttirol sitzt für 9 Jahre im Gefängnis. Johanna Findeisen wird seit über 2 Jahren, die jungen Männer der „Sächsischen Separatisten“ seit bald 1 Jahr in U-Haft festgehalten. Doch was wirft man den Leuten vor? Was muss man tun, um 9 Jahre ins Gefängnis zu kommen, ohne jemanden körperlich oder finanziell geschädigt zu haben?

Stefan Magnet hat nachgefragt und spannende und exklusive Interviews erhalten. Und er stellt die Frage: „Steht das alles im Verhältnis zu Mördern, die geringere Haftstrafen bekommen – oder Vergewaltigern, die nie ins Gefängnis müssen?“ Der Duden erörtert auch 2025 noch zum Begriff „Demokratie“: „Zu den Prinzipien der Demokratie gehört die freie Meinungsäußerung.“ Ist es legitim, dieses Prinzip zu beschneiden? Oder haben die Angeklagten doch furchtbare Gewaltverbrechen begangen, die solch hohe drakonische Strafen und Strafdrohungen rechtfertigen würden? Und ist schon „Hochverrat“, wenn politische Aktivisten die Regierung mit friedlichen Mitteln austauschen wollen oder man sich der globalistischen Transformations-Agenda verweigert? AUF1 hat sich zur Aufgabe gemacht, zu zeigen, was wirklich ist. Was in dieser Welt geschieht. Ohne Scheuklappen und dem journalistischen Mut ehrlicher und unzensierter Berichterstattung. Und wir lassen jene sprechen, die im Mainstream absichtlich nicht zur Wort kommen sollen. Quelle: AUF1