Deep State Alarm! Das Komplott gegen Kickl und Weidel und die Wende in Europa!

Die Globalisten wollen eine Wende in Europa verhindern! Stefan Magnet veröffentlicht heute jenen Plan, wie die Regierungsverhandlungen in Österreich gesprengt werden sollen und wie Weidel verhindert werden soll. Das Ziel: Great Reset brutal für Europa! Sichern Sie sich jetzt ihren sicheren VPN-Zugang: https://go.nordvpn.net/aff_c?offer_id=15&aff_id=116830&url_id=902 Sicher und anonym im Netz surfen! Gemeinsam mit AUF1-Innenpolitikredakteur Philipp Huemer analysiert Stefan Magnet das Vorgehen: Merz und von der Leyen greifen massiv in die Regierungsverhandlungen in Österreich ein! Die Regierung unter einem Kanzler Herbert Kickl (FPÖ) soll verunmöglicht werden, um damit auch Alice Weidel und die AfD in Deutschland zu schwächen.

Die gesamteuropäische Wende soll so gestoppt werden. Während die nächste Globalisten-Regierung installiert wird, wird die Schlinge um den Hals der Bürger enger gezogen. AUF1 soll offiziell zum „Feind“ in einem „hybriden Krieg“ erklärt werden, wie aus einem Lagebericht des österreichischen Militärs hervorgeht. So holen Sie sich Ihre digitale Freiheit zurück: Querdenken-Gründer Michael Ballweg verrät in seinem neuen Ratgeber, wie Sie sich vor digitaler Überwachung schützen können: https://www.auf1.shop/products/digitale-freiheit Quelle: AUF1