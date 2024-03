Nach Gruppen-Vergewaltigungen einer 12-Jährigen durch Minderjährige – Strafmündigkeit herabsetzen?

Bundeskanzler Karl Nehammer will die Strafmündigkeit in Österreich herabsetzen. Hintergrund ist die Debatte um die Vergewaltigung einer Zwölfjährigen in Wien.

Das Mädchen war von insgesamt 17 Tätern missbraucht worden, zwei von ihnen sind unter 14 Jahre alt. Doch was sagen die Österreicher zum Vorschlag aus der Politik? AUF1 hat sich umgehört. Quelle: AUF1