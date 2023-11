Demo Wien: „Rücktritt der Bundesregierung – Neutralität statt Kriegshetze!“

Was halten Österreichs Bürger von einer parteiergreifenden Kriegs-Politik? Ist ihnen die Neutralität noch wichtig? Am Samstag fand in Wien die Demonstration „Rücktritt der Bundesregierung –Neutralität statt Kriegshetze“ statt. AUF1 war vor Ort.

