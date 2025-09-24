Wirtschafts-Analyst Hannich: Die Enteignung der Deutschen wird jetzt richtig heftig!

Günter Hannich sagte die Finanzkrise 2008 und die Eurokrise 2011 voraus. Jetzt warnt er im Gespräch mit Stefan Magnet: Die Ausplünderung der Deutschen tritt in die finale Phase! Eine Billion Neuverschuldung wird dazu führen, dass der Staat seine Bürger ruiniert. Die einzige Gegenwehr: Das eigene Vermögen schützen und die Aufklärung vorantreiben. Denn die Masse hat noch nicht verstanden, welche Stunde es geschlagen hat… Der Wirtschafts-Analyst und Bestsellerautor Günter Hannich hat seit 1998 bislang dreizehn Bücher zum Thema Finanzen, Geldsystem und Gesellschaft geschrieben. Er betreibt seit vielen Jahren den Börsenbrief „Crash Investor“ und warnt vor den Auswirkungen eines falschen Geldsystems.

Alleine die milliardenfache Neuverschuldung würde das System an die Belastungsgrenzen führen, prognostiziert er in diesem „Großen Interview AUF1“ mit Stefan Magnet. Das aktuelle Buch „Plünderland“ von Günter Hannich ist hier im AUF1-Shop erhältlich: https://www.auf1.shop/products/pluenderland Quelle: AUF1