Nachrichten AUF1 vom 07. Februar 2025

Die wichtigsten Meldungen des Tages, die täglichen „Nachrichten AUF1“, präsentiert von Isabelle Janotka.

Dies sind die Themen:

+ Skandal: Deutsche Medien von US-Regierung finanziert?

+ Hat USAID die Ansiedlung von Afghanen in Europa unterstützt?

+ Erschütternd: Krebs-Welle bei Kindern nach Covid-Injektion!

+ Bei „unliebsamem“ Ergebnis: Soll Bundestagswahl für ungültig erklärt werden?

+ Nach Trumps Umsiedlungsplan: Kommen Palästinenser nun nach Europa – wie Israel es fordert?

+ Umstrittenes Asylheim: Berliner Landesregierung schafft Fakten – trotz Protest

+ Regierungsbildung in Österreich: Die ÖVP im Machtrausch

+ Diözese Graz setzt mit Kritik an Rechtsextremismus-Bericht nach

+ Sächsische Separatisten: In Österreich wird noch immer ermittelt

+ Diskriminierung! AfD-Politiker wird Zutritt zu Hotel in Südtirol verwehrt!

Quelle: AUF1