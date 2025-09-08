Direkt zum Inhalt Direkt zur Navigation
Nachrichten AUF1 vom 08. September 2025

Freigeschaltet am 08.09.2025 um 18:59 durch Sanjo Babić
Thomas Eglinski (2025) Bild: AUF1 / Eigenes Werk
Thomas Eglinski (2025) Bild: AUF1 / Eigenes Werk

Die wichtigsten Meldungen des Tages, die täglichen „Nachrichten AUF1“, präsentiert von Thomas Eglinski.

Dies sind die Themen:

+ Corona-Enquetekommission im Bundestag: Die Täter kontrollieren die Aufklärung
+ Angeblich „Geschäftsgeheimnis“: Lockdown-Begründung weiter im Dunkeln
+ Aufgedeckt in EU-Parlament: Behörden vertuschten Herzschäden bei Kindern
+ Schock-Studie aus Italien: Krebsfälle nach Covid-Injektion explodieren
+ Nach brisanten Enthüllungen: Datenschutzbehörde nimmt Investigativ-Plattform ins Visier
+ Gelöschte Daten: Junge Islamisten verschwinden aus den Statistiken
+ Asylzahlen sinken nur auf dem Papier – Familiennachzug explodiert
+ Brisante Insider-Informationen: Was verschweigen Politik und Justiz über den Villach-Attentäter?
+ Schweiz: Patriotische Aktivisten erstmals wegen Meinungsdelikten angeklagt

Quelle: AUF1

