Nachrichten AUF1 vom 08. September 2025

Die wichtigsten Meldungen des Tages, die täglichen „Nachrichten AUF1“, präsentiert von Thomas Eglinski.

Dies sind die Themen:

+ Corona-Enquetekommission im Bundestag: Die Täter kontrollieren die Aufklärung

+ Angeblich „Geschäftsgeheimnis“: Lockdown-Begründung weiter im Dunkeln

+ Aufgedeckt in EU-Parlament: Behörden vertuschten Herzschäden bei Kindern

+ Schock-Studie aus Italien: Krebsfälle nach Covid-Injektion explodieren

+ Nach brisanten Enthüllungen: Datenschutzbehörde nimmt Investigativ-Plattform ins Visier

+ Gelöschte Daten: Junge Islamisten verschwinden aus den Statistiken

+ Asylzahlen sinken nur auf dem Papier – Familiennachzug explodiert

+ Brisante Insider-Informationen: Was verschweigen Politik und Justiz über den Villach-Attentäter?

+ Schweiz: Patriotische Aktivisten erstmals wegen Meinungsdelikten angeklagt

Quelle: AUF1