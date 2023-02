Anschlag durch WHO: Das, was jetzt auf uns zukommt, ist noch viel brutaler!

Die nächste Pandemie wird bereits vorbereitet. So wie auch Corona vorbereitet und geübt wurde. Doch der nächste Durchgang wird viel brutaler. Darüber sprechen der Politiker Mag. Gerald Hauser und der Arzt Univ.-Doz. Dr. Hannes Strasser bei der aktuellen AUF1-Sendung mit Stefan Magnet.

Der Arzt und der Politiker bei der CORONA-LAGE AUF1 mit Chefredakteur Stefan Magnet. Wie immer: Geballte Information, viele neue Fakten. Diesmal haben die beiden Corona-Rebellen ihr neues Buch mitgebracht: „Und die Schwurbler hatten doch recht…"



In der Sendung wird schwerpunktmäßig der neue WHO-Pandemievertrag behandelt, der schon seit Dezember 2021 vorbereitet wird. Abseits der Öffentlichkeit, ohne demokratischen Prozess. Der FPÖ-Nationalratsabgeordnete Gerald Hauser warnt: „Das, was jetzt auf uns zukommt, ist noch viel brutaler! Das ist ein internationaler Anschlag auf unsere Bürger- und Menschenrechte!“ Denn tatsächlich möchte die WHO das Recht auf Menschrecht aus den Verträgen streichen lassen. Für Hauser ist zudem klar: Die nächste Pandemie wird bereits vorbereitet. Man wird uns mit immer neuen Angstszenarien schocken wollen. Der Arzt Dr. Hannes Strasser erinnert an die mRNA-Impfungen, die völlig unwirksam gegen Covid19 waren und sind, sich dafür aber als brandgefährlich herausstellten. Das Gesundheitssystem wurde Schritt für Schritt ruiniert, resümiert Insider Strasser, der selbst in der Ärztekammer in Tirol sitzt.

Quelle: AUF1