Propagandasender unter Druck: 50.000 Beweise gegen GEZ-Medien vorgelegt

Die Zwangsgebührensender geraten nun juristisch unter Druck. Bis Herbst will das Bundesverwaltungsgericht in Leipzig entscheiden, ob der sogenannte Rundfunkbeitrag überhaupt noch rechtmäßig ist. Hintergrund ist eine Klage von über 20.000 Bürgern, organisiert von der Plattform „Beitragsstopper“. Deren Betreiber Markus Bönig erklärte gegenüber AUF1, weshalb der Versuch, die Gebühr in Leipzig zu stoppen, durchaus erfolgversprechend ist. Doch warum stehen ARD, ZDF und Deutschlandradio bereits jetzt unter massivem Druck?

