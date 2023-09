Nachrichten AUF1 vom 19. September 2023

Die wichtigsten Meldungen des Tages, die täglichen „Nachrichten AUF1“, präsentiert von Bernhard Riegler.

Dies sind die Themen:

+ WHO-Diktatur rückt näher: Globalistische UNO will morgen WHO-Machtergreifung den Weg ebnen

+ Weidel (AfD) und Kickl (FPÖ) bei AUF1: Verfassungsschutz wird gegen demokratische Veränderung in Stellung gebracht

+ Zwangsgebühren: ARD-Moderatoren verdienen in wenigen Minuten mehr als die Hälfte der Deutschen im Jahr

+ Bürger-Protest gegen Volksverrat: Tausende demonstrierten in Magdeburg gegen Ampelregierung

+ Deutschland: Erst hereinholen, dann wählen lassen – Faeser für kommunales Migranten-Wahlrecht

+ Stephan Protschka (AfD): „Vorwürfe an Lächerlichkeit nicht zu überbieten“

Kurzmeldungen:

+ "Diktator": Baerbock verärgert Peking

+ Weitere 400 Millionen für Ukraine

+ Migranten in der Friedhofshalle

+ Sexuelle Nötigung durch Russel Brand?

+ 13-Jährige in Kölner Freibad missbraucht

