DDR-Star Tino Eisbrenner: „Wir brauchen die Aktionseinheit gegen den Krieg“

Im Jahr 1984 war die Band „Jessica“ die beliebteste Newcomer-Gruppe in der DDR. Ihr erstes Album „Spieler“ verkaufte sich über 180.000-mal. Ihr Sänger: Tino Eisbrenner – ein Künstler, der schnell zum Star wurde. Bis heute ist er vor allem im Osten Deutschlands ein bekannter Name. Im Westen hingegen konnte er nie wirklich Fuß fassen. Auch politisch ist Eisbrenner seit Jahren engagiert – und eindeutig links orientiert. In den vergangenen Jahren trat er mehrfach in Russland auf. In Dresden sprach Tino Eisbrenner nun auf einer Friedenskundgebung, die von den Systemmedien als Veranstaltung von Rechten und Querdenkern diffamiert wurde.

Am Rande der Kundgebung hat sich Martin Müller-Mertens mit dem Künstler unterhalten. Quelle: AUF1