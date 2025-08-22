Direkt zum Inhalt Direkt zur Navigation
Geheimplan: Krankenhäuser rüsten für Straßenkampf in Berlin

Freigeschaltet am 22.08.2025 um 08:00 durch Sanjo Babić
Martin Müller-Mertens (2025) Bild: AUF1 / Eigenes Werk
Martin Müller-Mertens (2025) Bild: AUF1 / Eigenes Werk

Ein Krieg mitten in Berlin? Genau darauf sollen sich die Krankenhäuser der deutschen Hauptstadt jetzt vorbereiten. Grundlage ist ein geheimer „Rahmenplan Zivile Verteidigung“, den die Berliner Landesregierung schon im Juli verabschiedet hat. Sechs Szenarien wurden entworfen – darunter eine kriegerische Auseinandersetzung mitten in Berlin. Was dieser Plan für ganz Deutschland bedeutet – analysiert jetzt AUF1-Nachrichtenleiter Martin Müller-Mertens.

Quelle: AUF1

