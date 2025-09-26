Nachrichten AUF1 vom 26. September 2025

Die wichtigsten Meldungen des Tages, die täglichen „Nachrichten AUF1“, präsentiert von Isabelle Janotka.

Dies sind die Themen:

+ Weidel bald obdachlos? AfD verliert Bundeszentrale in Berlin

+ Nach Umfrage-Rekord im Nordosten: BSW schließt Regierungsgespräche mit

AfD nicht aus

+ Angriff auf die Pressefreiheit: Geheimdienst überwacht AUF1

+ FPÖ protestiert gegen AUF1-Überwachung: Berlin erinnert an totalitäre Regime

+ Großbritannien führt Pflicht zur E-ID ein – Bürgerrechtler schlagen Alarm

+ Deindustrialisierung pur: EU-Politik zerstört deutsche Schlüsselbranchen

+ Sozialkassen vor dem Kollaps: Beitragserhöhungen um 20 Prozent drohen

+ „Aula“-Prozess: Umstrittener Gutachter macht Alltagsbegriffe zu NS-Ideologie

+ Fehlende Papiere als Vorteil: Warum Asylbetrug in Deutschland straflos bleibt

+ Hildesheimer „Schwulen-Ampeln“: Kläger Sopjani empört über Urteil

+ Pilnacek-Affäre: FPÖ will Beweise für Vertuschung untersuchen lassen

+ Anwalt Tomanek warnt vor „Aula"-Prozess: „Der Rubikon wurde überschritten

Quelle: AUF1

