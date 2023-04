Prof. Michael Meyen: „Die Wahrheit ist immer ein Punkt, an dem die Lügen zerschellen“

Der Kommunikationswissenschaftler Prof. Michael Meyen untersucht seit Jahren die Medien in Deutschland. Er glaubt: Vor allem in den sogenannten Leitmedien gibt es eine „Verantwortungsverschwörung“ systemnaher Journalisten mit dem Establishment und seinen ausufernden PR-Abteilungen. Sie alle handeln nach dem Motto: „Mächtig ist, wer die Realität gestaltet. Mächtiger ist, wer die Wahrnehmung von Wirklichkeit gestaltet. Welche Aufgabe die teilweise absurde Propaganda von Tagesschau & Co wirklich hat, weshalb die Macht der Systemmeiden dennoch bröckelt und wer für Annalena Baerbock die Sprechblasen entwickelt, erklärt Meyen exklusiv bei "Berlin Mitte AUF1“.

Quelle: AUF1