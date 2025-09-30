Nachrichten AUF1 vom 30. September 2025
Die wichtigsten Meldungen des Tages, die täglichen „Nachrichten AUF1“, präsentiert von Bernhard Riegler.
Dies sind die Themen:
+ Mord an Liana K: AfD fordert Untersuchungsausschuss – und wirft Behörden Vertuschung vor
+ Familiennachzug: UNO soll mitentscheiden, wer nach Deutschland kommt
+ Bluttat in Bautzen: Libyer schneidet Deutschem den Hals durch
+ Polizei muss Merkel abschirmen – Wütende Bürger empfangen Altkanzlerin in Stralsund
+ Nach Skandal-Urteil in Wien: Regierung plant Verschärfung des Sexualstrafrechts
+ Kritik an ARD: Impf-Propaganda mit „kriminellen Zügen“
+ Nur noch GEZ-Propaganda? Jens Spahn will Social Media für Jugendliche sperren
+ Stefan Magnet: „Totalitäres System erkennt man an Kriminalisierung seiner Gegner“
+ Müssen unsere Rentner frieren? Heizperiode beginnt – Gasspeicher sind wieder nicht voll
+ UNO-Plan: Renten nur noch mit digitaler Identität?
+ Energiepreise und Globalisierung: Industriekrise bei Lenzing
+ Nach Migranten-Angriff in Fürstenwalde: Familie des 16-jährigen Opfers lebt in Angst
Quelle: AUF1