Nachrichten AUF1 vom 30. September 2025

Die wichtigsten Meldungen des Tages, die täglichen „Nachrichten AUF1“, präsentiert von Bernhard Riegler.

Dies sind die Themen:

+ Mord an Liana K: AfD fordert Untersuchungsausschuss – und wirft Behörden Vertuschung vor

+ Familiennachzug: UNO soll mitentscheiden, wer nach Deutschland kommt

+ Bluttat in Bautzen: Libyer schneidet Deutschem den Hals durch

+ Polizei muss Merkel abschirmen – Wütende Bürger empfangen Altkanzlerin in Stralsund

+ Nach Skandal-Urteil in Wien: Regierung plant Verschärfung des Sexualstrafrechts

+ Kritik an ARD: Impf-Propaganda mit „kriminellen Zügen“

+ Nur noch GEZ-Propaganda? Jens Spahn will Social Media für Jugendliche sperren

+ Stefan Magnet: „Totalitäres System erkennt man an Kriminalisierung seiner Gegner“

+ Müssen unsere Rentner frieren? Heizperiode beginnt – Gasspeicher sind wieder nicht voll

+ UNO-Plan: Renten nur noch mit digitaler Identität?

+ Energiepreise und Globalisierung: Industriekrise bei Lenzing

+ Nach Migranten-Angriff in Fürstenwalde: Familie des 16-jährigen Opfers lebt in Angst

Quelle: AUF1