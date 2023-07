Christian Oesch im AUF1-Gespräch: „Die Politik ist verschmolzen mit den Systemmedien“

Auch in der Schweiz ist die gesellschaftliche Wühlarbeit der Globalisten weit vorangeschritten, meint Christian Oesch. Der Schweizer Gesundheitsberater und Aktivist sieht einen hybriden Krieg gegen sein Heimatland, mit dem die Demokratie längst zersetzt wurde. Deshalb möchte er mit seinem Verein WIR an einem Neuanfang arbeiten. Bernhard Riegler hat mit ihm über die aktuelle Lage in der Schweiz und vor allem über sein aktuelles Projekt „Medienboykott“ gesprochen.

