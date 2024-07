Menschenkette für den Frieden – Diese Berliner wollen verbinden statt spalten

Dass der Westen an einer Deeskalation mit Russland wenig interessiert ist, zeigt das Verhalten der EU ganz deutlich. Umso wichtiger scheinen Demos für den Frieden – wie am letzten Wochenende in Berlin, wo sich zirka 800 Menschen versammelten. Sie wollten eine Menschenkette von der russischen zur ukrainischen Botschaft bilden.

Ob sie funktioniert hat, weiß AUF1-Reporter Roy Grassmann. Quelle: AUF1