WoFÜR kämpfen wir? Trauen wir uns, zu träumen!

„Wir schreiben das Jahr 2040. Unsere Welt hat sich gewandelt. Das Licht hat gesiegt.“ So steigt AUF1-Frontfrau Elsa Mittmannsgruber in ihren ganz persönlichen Traum einer idealen Welt ein, den sie mit uns teilt. Sie sagt: Die meisten wissen, woGEGEN sie kämpfen, aber woFÜR, das verlieren wir im Sumpf dieser ganzen negativen Entwicklungen und Debatten oft aus den Augen. Dagegen will Elsa Mittmannsgruber steuern und uns bestärken, unsere eigene persönliche Traumwelt im Geiste zu erschaffen.

Das gäbe Kraft, würde uns zentrieren und motivieren und könne den Grundstock dafür schaffen, gemeinsame Ziele im Kampf um unsere Freiheit zu formulieren. Das Buch von Elsa Mittmannsgruber „Es kommt BESSER“ (gemeinsam mit Ruediger Dahlke) finden Sie hier: https://www.auf1.shop/products/es-kommt-besser „Worte der Hoffnung“ (gemeinsam mit Stefan Magnet) hier: https://www.auf1.shop/products/worte-der-hoffnung Quelle: AUF1