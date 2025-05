Weidel auf CPAC: „Die Zukunft gehört patriotischen Bürgern und souveränen Nationen“

In Budapest platzte der Saal bei der Rede von AfD-Vorsitzender Alice Weidel aus allen Nähten: Sie zeigte auf, wie hart das System in Deutschland gegen die patriotische Opposition vorgeht. In einem emotionalen Ausblick zeichnete Weidel das Bild einer freien Zukunft für die souveränen Staaten Europas: „Der Wind der Veränderung weht stärker durch Europa und die westliche Welt.

Die Zukunft gehört freien, patriotischen Bürgern und souveränen Nationen!“ Quelle: AUF1