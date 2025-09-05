Nachrichten AUF1 vom 05. September 2025

Die wichtigsten Meldungen des Tages, die täglichen „Nachrichten AUF1“, präsentiert von Isabelle Janotka.

Dies sind die Themen:

+ Nach Mord an Liana: Innenministerin erscheint nicht im Landtag

+ Mordfall Liana: Höcke wirft Polizei Vertuschung vor

+ Skandal in Berlin: Grünes Bezirksamt lässt Mahnmal für Migrationsopfer abreißen

+ Tumulte in Hartha: Bürger wehren sich gegen Asylheim

+ Schon wieder ein Messerangriff: Kosovare sticht Lehrerin nieder

+ Von Kalergi bis Merkel: Migration als Strategie?

+ Zürich: Protest gegen Trans-Ideologie als Hassverbrechen eingestuft

+ Wien kürzt Mindestsicherung – FPÖ fordert Leistungen nur für Österreicher

+ „In Österreich wird die Bevölkerung systematisch enteignet und entrechtet“

+ Corona-Enquetekommission: AfD nominiert Sachverständige – Koalition schickt Masken-Hardliner

+ USA: Nebenwirkungen von Medikamenten müssen sofort veröffentlicht werden

+ Epstein-Video: Fehlende Minute veröffentlicht – Zweifel bleiben

+ Höchste Vorsicht! Diese Länder warnen vor Reisen nach Deutschland

+ Nach Rekord-Umfrage in Sachsen-Anhalt: Werden jetzt auch AfD-Landtagskandidaten ausgeschlossen?

