Direkt zum Inhalt Direkt zur Navigation
Sie sind hier: Startseite Lifestyle Fernsehen Nachrichten AUF1 vom 05. September 2025

Nachrichten AUF1 vom 05. September 2025

Freigeschaltet am 05.09.2025 um 18:59 durch Sanjo Babić
Isabelle Janotka (2025) Bild: AUF1/Eigenes Werk
Isabelle Janotka (2025) Bild: AUF1/Eigenes Werk

Die wichtigsten Meldungen des Tages, die täglichen „Nachrichten AUF1“, präsentiert von Isabelle Janotka.

Dies sind die Themen:

+ Nach Mord an Liana: Innenministerin erscheint nicht im Landtag
+ Mordfall Liana: Höcke wirft Polizei Vertuschung vor
+ Skandal in Berlin: Grünes Bezirksamt lässt Mahnmal für Migrationsopfer abreißen
+ Tumulte in Hartha: Bürger wehren sich gegen Asylheim
+ Schon wieder ein Messerangriff: Kosovare sticht Lehrerin nieder
+ Von Kalergi bis Merkel: Migration als Strategie?
+ Zürich: Protest gegen Trans-Ideologie als Hassverbrechen eingestuft
+ Wien kürzt Mindestsicherung – FPÖ fordert Leistungen nur für Österreicher
+ „In Österreich wird die Bevölkerung systematisch enteignet und entrechtet“
+ Corona-Enquetekommission: AfD nominiert Sachverständige – Koalition schickt Masken-Hardliner
+ USA: Nebenwirkungen von Medikamenten müssen sofort veröffentlicht werden
+ Epstein-Video: Fehlende Minute veröffentlicht – Zweifel bleiben
+ Höchste Vorsicht! Diese Länder warnen vor Reisen nach Deutschland
+ Nach Rekord-Umfrage in Sachsen-Anhalt: Werden jetzt auch AfD-Landtagskandidaten ausgeschlossen?

Quelle: AUF1

Gern gelesene Artikel

Videos
Daniel Mantey Bild: Hertwelle432
"MANTEY halb 8" deckt auf - Wer steuert den öffentlich-rechtlichen Rundfunk?
Mantey halb 8 - Logo des Sendeformates
"MANTEY halb 8": Enthüllungen zu Medienverantwortung und Turcks Überraschungen bei und Energiewende-Renditen!
Weitere Videos
Termine
Kommende Termine
Newsletter
Wollen Sie unsere Nachrichten täglich kompakt und kostenlos per Mail? Dann tragen Sie sich hier ein:
Schreiben Sie bitte kitt in folgendes Feld um den Spam-Filter zu umgehen

Oder nutzen sie unseren
News-Feed News-Feed
Anzeige