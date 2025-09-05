Nachrichten AUF1 vom 05. September 2025
Die wichtigsten Meldungen des Tages, die täglichen „Nachrichten AUF1“, präsentiert von Isabelle Janotka.
Dies sind die Themen:
+ Nach Mord an Liana: Innenministerin erscheint nicht im Landtag
+ Mordfall Liana: Höcke wirft Polizei Vertuschung vor
+ Skandal in Berlin: Grünes Bezirksamt lässt Mahnmal für Migrationsopfer abreißen
+ Tumulte in Hartha: Bürger wehren sich gegen Asylheim
+ Schon wieder ein Messerangriff: Kosovare sticht Lehrerin nieder
+ Von Kalergi bis Merkel: Migration als Strategie?
+ Zürich: Protest gegen Trans-Ideologie als Hassverbrechen eingestuft
+ Wien kürzt Mindestsicherung – FPÖ fordert Leistungen nur für Österreicher
+ „In Österreich wird die Bevölkerung systematisch enteignet und entrechtet“
+ Corona-Enquetekommission: AfD nominiert Sachverständige – Koalition schickt Masken-Hardliner
+ USA: Nebenwirkungen von Medikamenten müssen sofort veröffentlicht werden
+ Epstein-Video: Fehlende Minute veröffentlicht – Zweifel bleiben
+ Höchste Vorsicht! Diese Länder warnen vor Reisen nach Deutschland
+ Nach Rekord-Umfrage in Sachsen-Anhalt: Werden jetzt auch AfD-Landtagskandidaten ausgeschlossen?
Quelle: AUF1