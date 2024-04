Prozess gegen Freiheitstrommlerin: Will Berlins Polizei Aufklärung verhindern?

Bei Protesten in der Coronazeit war es ein Standardvorwurf gegen Demonstranten: Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte. So erging es auch Renate Kukral, die vor zwei Jahren in Berlin festgenommen wurde. Erst jetzt kam es zum Prozess. Auffallend ist: Die Polizei in der Hauptstadt scheint an einer Aufklärung der damaligen Ereignisse keineswegs interessiert.

