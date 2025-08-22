Militär-Analystin: Selenskyj könnte ausgetauscht werden. Weltkriegsgefahr nicht gebannt!

Monika Donner war strategische Analystin beim österreichischen Militär. Im Gespräch mit Stefan Magnet legt sie offen, was ihre Ex-Kollegen beim Militär nicht öffentlich zu sagen wagen: Die geheime anglo-amerikanische Langzeitstrategie war die Grundlage für zwei Weltkriege – und auch heute stehe „Frieden“ keineswegs auf der Agenda. Wer diese Strategie nicht kennt, der tappt im Dunkeln. Donner: „Trump und Putin werden Europa nicht befreien!“ Dieses Gespräch, aufgezeichnet Ende Juli 2025, vermeidet tagespolitische Einlassungen und zeigt ein größeres Bild. Die Militär-Analystin und Autorin Monika Donner wagt einen Gang durch die Geschichte und räumt mit zahlreichen Mythen auf.

Gerade die Machtzentren in London und Washington, aber auch Moskau, hätten kein Interesse an einem starken Europa. Und so, führt Donner aus, würden auch Trump und Putin eigene geopolitische Interessen verfolgen, die nicht zum Vorteil Europas wären. Europa wiederum werde von einer abgehobenen EU-Truppe geführt, die alles tue, um die Menschen zu entrechten.

Am Ende soll die globalistische Digitale Diktatur kommen. Donner erinnert an die „Balance of Power“ und die „Herzlandtheorie“ und an die britischen Interessen an der Entstehung Israels. Denn Israel, so Donner, kam den britischen Imperialisten mehr als gelegen. So sagte der britische Kolonialminister Lord Amery noch vor dem 2. Weltkrieg: „Eine intelligente imperialistische Planung erfordert das Treiben eines starken jüdischen Keils zwischen die ägyptischen, türkischen und arabischen Moslems.“

Unter diesem Link finden Sie die Bücher von Monika Donner im AUF1-Shop: https://link.auf1.shop/donner

Quelle: AUF1