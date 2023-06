„Freibad-Freiwild“: Wie gefährdet sind Frauen und Mädchen in Deutschlands Bädern?

Wie sehr der vom Polit- und Medienkartell betriebene Bevölkerungsaustausch den Alltag in Deutschland prägt, wird auch anhand solcher Meldungen sichtbar: In einem Mannheimer Freibad ist es am Sonntag zu einer Auseinandersetzung mit über 40 Beteiligten gekommen. Nach Angaben der Polizei wurde ein 24-Jähriger bei dem Vorfall durch einen Messerstich leicht verletzt. Die Tatverdächtigen sind flüchtig.

Über die Herkunft der Tatverdächtigen schweigt die Lügenpresse zwar beharrlich, dennoch weiß mittlerweile jeder, welche nicht näher beschriebenen „Männer und Jugendliche“ im Normalfall für derartige Zwischenfälle sorgen. Quelle: AUF1