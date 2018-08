Ramstein gibt es zweimal: Einmal als größte US-Luftwaffenbasis außerhalb der USA - und einmal als das rheinland-pfälzische Städtchen, das der benachbarten Air Base den Namen gab. Ramstein steht auch für eine Katastrophe, die sich tief in das deutsche Gedächtnis eingegraben hat: Vor 30 Jahren, am 28. August 1988, kamen bei einer Flugschau in Ramstein 70 Menschen ums Leben, mehr als 1.000 wurden verletzt.

Der SWR Film von Anne Worst aus der Reihe "Geschichte im Ersten: Geheimnisvolle Orte" bietet Einblick in die Historie der Air Base und zeigt, wie sich die Region am Rande des Pfälzerwaldes mit den Amerikanern verändert hat. Zu sehen am Montag, 13. August um 23:30 Uhr im Ersten.



Amerikanische Kleinstadt in Deutschland

Die Air Base Ramstein ist gut abgeschottet, ohne Begleitung und Passierschein kommt niemand rein, der dort nichts zu suchen hat. Die Air Base ist eine amerikanische Kleinstadt, in der täglich mehr als 22.000 Menschen unterwegs sind. Wer hier lebt, in den so genannten Housings oder Kasernen, muss die Base nicht verlassen, denn es gibt dort alles, was man im Alltag braucht: eine riesige Shopping Mall, Supermärkte, Restaurants, ein 360-Betten-Hotel, Sportplätze und zwei Kirchen - und sogar ein eigenes Flugterminal für Passagiere aus Amerika.

Was passiert in den Hangars und Trainingscamps? Was innerhalb der militärischen Anlagen stattfindet, ist komplett von der Außenwelt abgeschirmt. Kaum ein Außenstehender weiß, was genau in den Hangars und Trainingscamps passiert, wozu die Satellitenanlagen da sind und was in den Bunkern lagert. Für ihren Film aus der Reihe "Geheimnisvolle Orte - Ramstein" erhielt Autorin Anne Worst Zutritt zum zivilen Teil der Air Base und zu ausgewählten militärischen Komplexen. Zum Beispiel zur 86th Aeromedical Evacuation Squadron, die im Ernstfall Verletzte und Verwundete aus Krisengebieten evakuiert. Und sie konnte einen jungen Soldaten in seinem Alltag begleiten und mit einigen Veteranen sprechen, die Ramstein bis heute treu geblieben sind.

Burger, Cocktails und Kriegstechnik

Die Dokumentation bietet Einblick in die Geschichte der Air Base und zeigt, wie sich die Region am Rande des Pfälzerwaldes mit den Amerikanern verändert hat. Angefangen bei der "Nacht der Millionen", als innerhalb von wenigen Stunden Aufträge von 400 Millionen D-Mark an deutsche Unternehmer vergeben wurden, um Kasernen, Verwaltungsgebäude, Wohnsiedlungen, ja ganze Flugplätze zu bauen. Auf den Flugtagen präsentierten die Militärs ihre neueste Kriegstechnik, in den amerikanischen Clubs boten sie ihren deutschen Gästen Cocktails, Jazz und Burger. Dem Film gelingt ein überraschender Blick hinter die Kulissen der Air Base Ramstein, der seit den Terrorattacken auf New York und Washington D.C am 11. September 2001 kaum noch möglich schien. Dabei konnte die Autorin auf bisher unveröffentlichtes Archivmaterial und Fotos aus dem Bestand der US Airforce zurückgreifen. Einige der Zeitzeugen waren zum ersten Mal bereit, vor eine Kamera zu treten und ihre traumatischen Erlebnisse zu schildern, die sie seit der Flugtagkatastrophe vom 28. August 1988 nicht mehr loslassen.

Quelle: SWR - Das Erste (ots)