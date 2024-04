Nachrichten AUF1 vom 30. April 2024

Die wichtigsten Meldungen des Tages, die täglichen „Nachrichten AUF1“, präsentiert von Bernhard Riegler.

Dies sind die Themen:

+ Geheimdienst-Insider bestätigt: Verfassungsschutz blickt einseitig nach rechts

+ Ermittlungen gegen Kickl für FPÖ „Angriff des Tiefen Staats“

+ AUF1-Korrespondentin Richter: „Trump erhielt 2017 von Pfizer eine Million Dollar“

+ Großbritannien: Erste mRNA-Injektion gegen Hautkrebs verabreicht

+ Datenanalyst Prof. Beck: „Schweizer Geburten auf tiefstem Stand seit Bestehen der Statistik“

+ Ampel zahlte 30 Millionen für externe Juristen – Habeck-Ministerium Spitzenreiter

+ Billig-Produkte aus China: Solarwatt stellt Modulproduktion in Dresden ein

+ Killer-Roboter am Schlachtfeld: Konferenz zu autonomen Waffensystemen in Wien

+ Magdeburg: Internationale Großdemo gegen Ampel und für Frieden

+ „Extremistische Aktivitäten“: Weißrussland verbietet Auslandssender „Deutsche Welle“

Quelle: AUF1