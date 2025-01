ZDF-Reportagereihe "37°" über junge Freelancer auf Madeira

Seit 2020 zieht Madeira junge Freiberufler aus aller Welt zum Leben und Arbeiten an. Doch das Paradies hat Schattenseiten – existenzielle Sorgen und Einsamkeit gehören zum Alltag. Die "37°"-Reportage "Glücklich auf der Insel? Freiberufler auf Madeira" von Jessica Szczakiel ist am Dienstag, 7. Januar 2025, ab 8.00 Uhr, in der ZDFmediathek abrufbar und um 22.15 Uhr im ZDF zu sehen.

Das Dorf Ponta do Sol lockt Freelancer mit dem Prinzip Coworking & Coliving. Ob Grafiker, Influencer oder Startup-Gründer – sie alle träumen vom Erfolg im so genannten digitalen Dorf, in dem sie kostenlos den Coworking-Space nutzen können. Nina (29) und Heiko (41) wollen sich auf der Insel eine Existenz aufbauen. Doch Ninas Anfangseuphorie ist der Ernüchterung gewichen. Sie vermisst das Gemeinschaftsgefühl der Anfangszeit. "Da war diese Aufbruchsstimmung, wir waren wie eine große Familie. Heute fühle ich mich oft einsam." Die meisten Freiberufler bleiben nur einige Monate auf der Insel und ziehen dann weiter. In dieser kurzen Zeit ist es schwierig, enge Freundschaften aufzubauen. Für den 41-jährigen Heiko ist Madeira "ganz klar mein Sehnsuchtsort." Die Liebe zur Insel begleitet den Grafikdesigner seit seiner Kindheit. Nun will er dort Fuß fassen. Doch der Zuzug der vielen Freiberufler seit 2020 hat Madeira verändert. Die Lebenshaltungskosten und Mieten auf der Insel sind explodiert, mittlerweile fast genauso hoch wie in Deutschland. Für eine eigene Wohnung reicht sein Gehalt nicht. Stattdessen wohnt er zur Untermiete. Wird Heiko seinen Lebenstraum Madeira wirklich leben können? Noch glaubt er daran: "Ich möchte mich vor allem mit den Einheimischen austauschen und Portugiesisch lernen. Und richtig in die Kultur hier eintauchen." Die Reportage wird mit Untertiteln, Audiodeskription und Deutscher Gebärdensprache angeboten. Quelle: ZDF (ots)