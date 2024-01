Nachrichten AUF1 vom 15. Januar 2024

Die wichtigsten Meldungen des Tages, die täglichen „Nachrichten AUF1“, präsentiert von Sabine Petzl.

Dies sind die Themen:

+ Berlin: Zehntausende protestieren gegen zerstörerische Politik der Ampel

+ Davos 2024: Selbsternannte Eliten wollen verlorenes Vertrauen wiederherstellen

+ Bernhard Zimniok (AfD): „Wer das Grundgesetz erhalten will, muss millionenfach abschieben“

+ AUF1-Sondersendung: Globalisten-Treffen in Davos und vorläufiger Höhepunkt der Bauernproteste

+ Weltwirtschaftsforum 2024: Globalisten treffen sich zum Jahresauftakt in Davos

+ Globalisten-Treffen: Ausnahmezustand in Davos, die Eliten schotten sich ab

Kurzmeldungen:

+ Grüner Richtungsstreit in Deutschland und Österreich

+ Kirche und Kommunisten im Gleichschritt

+ Spanisches Museum "Prado" benennt Gemälde um

+ Geparkter Tesla klärt Verbrechen auf

+ Chinesisches Parteimitglied zweitgrößter Grundbesitzer der USA

Quelle: AUF1