Die Tim Kellner Show bei AUF1

In dieser exklusiven Ausgabe für AUF1 führt der „Love Priest“ Tim Kellner den ganzen tagespolitischen Irrsinn in gewohnter Art und Weise satirisch vor. In Episode 21 thematisiert Tim Kellner unter anderem das unfassbare bilaterale Sicherheitsabkommen zwischen Deutschland und der Ukraine, den Ausbau des totalitären Staates durch die Linksextremistin Faeser und das interessante AUF1-Interview mit dem Publizisten Ernst Wolff, in dem es um die Bargeld-Abschaffung geht.

Warnhinweis: Diese Sendung kann politisch unkorrekten Humor und satirische Verdrehungen beinhalten! Quelle: AUF1