Live im ZDF streamen: Volleyball-Nations League und ATP-Tennis-Turnier

Spitzen-Volleyball live im ZDF streamen: Was mit dem ersten Sieg der deutschen Volleyballer in der Nations League gegen Olympiasieger Frankreich erfolgreich begann, setzt sich nun bei den Frauen fort – die Partie Frankreich – Deutschland ist am Mittwoch, 18. Juni 2025, ab 13.00 Uhr im ZDF-Livestream zu verfolgen. Und auch die weiteren Nations-League-Spiele der deutschen Volleyballerinnen sind an den Folgetagen im ZDF-Streamingportal und auf sportstudio.de zu sehen.

Dort gibt es dann weiteren Top-Sport zu streamen: Vom Rasen-Tennisturnier der Männer in Halle/Westfalen sind bis Sonntag, 22. Juni 2025, täglich ausgewählte Spiele im ZDF-Livestream zu sehen. Und von Freitag, 27., bis Sonntag, 29. Juni 2025, steht die Leichtathletik-Team-EM in Madrid an allen drei Wettkampftagen auf dem ZDF-Livestream-Programm.

Volleyball Nations League im ZDF streamen

In der Volleyball Nations League absolvieren die 18 besten Nationalteams in der Vorrunde jeweils zwölf Spiele. Für die deutschen Volleyballerinnen bedeutet das: Nach dem Frankreich-Spiel am Mittwoch folgt am Donnerstag, 19. Juni 2025, 20.00 Uhr, die Partie gegen Serbien und am Freitag, 20. Juni 2025, das Spiel gegen Polen – zu sehen im ZDF-Livestream, kommentiert von Katharina Dexheimer. Am Sonntag, 22. Juni 2025, 13.00 Uhr, folgt das Match der deutschen Volleyball-Frauen gegen die Niederlande, das ebenfalls im ZDF-Livestream übertragen wird, kommentiert von Sebastian Ungermanns. Das Männer-Team des Deutschen Volleyball-Verbandes ist dann am Mittwoch, 25. Juni 2025, 13.00 Uhr, wieder im ZDF-Streamingportal zu erleben – beim Nations-League-Spiel gegen Kuba (Kommentator: Hermann Valkyser).

Drei weitere Volleyball Nations League-Spiele mit deutscher Beteiligung sind noch an diesen Juni-Terminen im ZDF-Streamingportal präsent: Am Donnerstag, 26. Juni 2025, 16.30 Uhr, Niederlande – Deutschland (Männer), am Samstag, 28. Juni 2025, 16.30 Uhr, Deutschland – Iran (Männer) und am Sonntag, 29. Juni 2025, 20.00 Uhr, Deutschland – Serbien (Männer), allesamt kommentiert von Hermann Valkyser.

Noch mehr Spitzen-Volleyball bietet das ZDF-Streaming-Portal vom 9. bis zum 20. Juli 2025. Und auch die Spiele der deutschen Volleyball Nationalmannschaft bei der diesjährigen Frauen-WM, die vom 22. August bis zum 7. September 2025 in Thailand ausgetragen wird, sowie bei der Männer-WM, die vom 12. bis 28. September 2025 auf den Philippinen stattfindet, sind im ZDF-Livestream zu erleben.

ATP-Tennis-Turnier im ZDF streamen

Der Sieger des vergangenen Jahres tritt in diesem Jahr zur Titelverteidigung in Halle/Westfalen an. Der Weltranglistenerste Jannik Sinner ist bei der 32. Ausgabe des ATP-Rasenturniers, das vom 16. bis zum 22. Juni 2025 ausgetragen wird, erneut dabei und Favorit auf den Turniersieg. Sein erstes Spiel in Halle gegen den deutschen Tennisspieler Yannick Hanfmann ist am Dienstag, 17. Juni 2025, ab 15.30 Uhr im ZDF-Livestream zu sehen, kommentiert von Aris Donzelli. Zudem wird im Anschluss das Match zwischen dem Italiener Lorenzo Sonego und dem Deutschen Jan-Lennard Struff im ZDF-Livestream übertragen, kommentiert von Eike Papsdorf. Auch Deutschlands Nummer Eins, der Weltranglisten-Dritte Alexander Zwerev, der am Wochenende beim Rasenturnier in Stuttgart das Finale verlor, nimmt in Halle den nächsten Anlauf auf einen Titel – und ist dann in den Folgetagen im ZDF-Livestream zu sehen.

Leichtathletik-Team-Europameisterschaft im ZDF streamen

Die 11. Leichtathletik-Team-Europameisterschaft findet von Freitag, 27., bis Sonntag, 29. Juni 2025, in Madrid statt. Im ZDF-Livestream sind die Wettkämpfe an allen drei Tagen zwischen 18.00 und 22.00 Uhr im ZDF-Streaming-Portal und auf sportstudio.de zu verfolgen. Fabian Meseberg und Marc Windgassen sind als Live-Kommentatoren im Einsatz. Am Sonntag, 29. Juni 2025, ist auf ZDFheute.de und auf sportstudio.de zudem ein Kompaktblock.

Quelle: ZDF (ots)