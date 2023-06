Nachrichten AUF1 vom 19. Juni 2023

Die wichtigsten Meldungen des Tages, die täglichen „Nachrichten AUF1“, präsentiert von Bernhard Riegler.

Dies sind die Themen:

+ Mödlareuth: Erinnerung an den Volksaufstand vom 17. Juni und die deutsche Teilung

+ Rudolf Hammer im AUF1-Gespräch: „Gibt keine schädlichere Art der Energiegewinnung als mit Windrädern“

+ Endlich Sommer – lassen wir uns das schöne Wetter von den Klima-Hysterikern nicht schlecht machen!

+ Dresden: Parallelen zwischen Baerbock, Habeck, Faeser und Ulbricht, Honecker?

+ Grüne Schweiz: Eidgenossen für Klima-Kommunismus und Verlängerung der Corona-Plandemie

+ Regenbogen-Parade: „Marsch für die Familie“ setzt neuerlich ein Zeichen in Wien

+ Finanzexperte Dirk Müller: „Ganz wenige werden ganz viel haben“

+ ARD-Politfilz feiert fröhliche Urständ: Ex-Merkel-Sprecherin wird RBB-Intendantin

Kurzmeldungen:

+ Grüne Klimaschwindler beim Flunkern ertappt

+ Chinas E-Auto-Boom ein Schneeballsystem?

+ Disneys neuester Film floppt an Kinokasse

+ Volksbegehren „Asylstraftäter sofort abschieben“ startet in Österreich

+ Schlepper und Gutmenschen an "Flüchtlings"-Katastrophe schuld

Quelle: AUF1