Nachrichten AUF1 vom 19. April 2024

Die wichtigsten Meldungen des Tages, die täglichen „Nachrichten AUF1“, präsentiert von Sabine Petzl.

Dies sind die Themen:

+ Explosionen im Iran: Lage bleibt unübersichtlich

+ Björn Höcke: „Menschen spüren, wie Establishment Panikattacken bekommt.“

+ Niederlande: Parlament will Abstimmung über Pandemievertrag verschieben

+ Autor Dr. Schöning: „Bald soll es genveränderte Proteine als Impfstoff in Gemüse geben“

+ WHO warnt vor Vogelgrippe – Länder sollen Tests vorbereiten

+ Erste Hilfsgüter erreichen Norden des Gazastreifens über Erez

+ UN-Sicherheitsrat: Veto der USA verhindert palästinensische Mitgliedschaft

+ Indien wählt neues Parlament: Premier Modi strebt dritte Amtszeit an

+ Google: Mitarbeiter werden nach Protest gegen Israel entlassen

Quelle: AUF1