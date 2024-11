Podcaster Philip Hopf: Deutsche Regierung will unbedingt Krieg in Ukraine

Wird Donald Trump den Krieg in der Ukraine beenden? Und was könnten die Folgen in Europa sein? Exklusives Interview mit dem Finanzexperten und bekannten Podcaster Philip Hopf.

Das neue Buch von „Hoss & Hopf“, dem Podcast-Duo, erhalten Sie hier ( https://www.auf1.shop/products/jeden-tag-einen-schritt Quelle: AUF1