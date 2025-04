US-Corona-Aufarbeitung: Vor diesen Fragen zittert Big Pharma!

Während in der Europäischen Union die Aufklärung der Corona-Jahre weiter ausgebremst wird, nimmt sie in den USA deutlich an Fahrt auf. US-Senator Ron Johnson hat jetzt einen brisanten Fragenkatalog an die führenden Pharmakonzerne gerichtet – mit potenziell explosiven Folgen. Denn offenbar haben US-Gesundheitsbehörden daraufhin begonnen, Daten über Impfschäden zu löschen. Was steckt wirklich hinter diesen Vorgängen?

AUF1-Außenpolitik-Redakteurin Kornelia Kirchweger hat mit Bernhard Riegler über die Hintergründe gesprochen. Quelle: AUF1