Corona-Aufarbeitung? Fehlanzeige in Politik und Medien!

Fünf Jahre Corona – doch eine angemessene Aufarbeitung findet in Politik und Medien bis heute nicht statt. Anders kämpfen alternative Stimmen für eine echte Aufklärung – wie am Wochenende in Salzburg. Mit dabei unter anderem: der Arzt Andreas Sönnichsen, Rechtsanwalt Philipp Kruse, die Wissenschaftlerin Beate Pfeil, Mikrobiologe Martin Haditsch und ServusTV-Programmchef Ferdinand Wegscheider.

