Afrika: Kinder-Experimente der Gates-Stiftung – zum Wohle der Menschheit?

Afrika ist ein Testlabor für Kinderexperimente der Globalisten. Fördergelder dafür fließen wie so oft von der Bill und Melinda Gates Stiftung. Aktuell etwa für Säuglingsversuche mit Mikronadel-Impfungen in Gambia. Erst vor kurzem wurde bekannt, dass die Stiftung auch in Burundi und der Demokratischen Republik Kongo neue orale Polio-Immunisierungen durchführte. Kritiker prangern diese Praxis längst an.

Der Zensur zum Trotz: Folgen Sie uns auf Telegram (https://t.me/auf1tv) und tragen Sie sich jetzt in den zensurfreien Newsletter von AUF1 ein, um rechtzeitig vorzubauen: https://auf1.tv/newsletter Quelle: AUF1