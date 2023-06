Brot und Spiele – Wie groß ist der politische Druck im Fußball?

Dürfen Fußballer noch ihre Meinung sagen? Was passiert, wenn einer es doch wagt? Wie ist der Impf-Zwang auf Hochleistungs-Sportler zu beurteilen? Und gehören Fußball-Vereine zum System? Zwei erfahrene Insider geben in dieser Folge von „Spielmacher AUF1“ Einblicke in den Profi-Sport. Seien Sie gespannt auf überraschende Ansichten von Bundesliga-Trainer Uwe Rapolder und Ex-Bundesliga-Profi Andreas Buck zum System Fußball – und zum Einfluss von Politik und Medien.

