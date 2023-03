Nachrichten AUF1 vom 1. März 2023

Die wichtigsten Meldungen des Tages, die täglichen „Nachrichten AUF1“, präsentiert von Nora Hesse.

Dies sind die Themen:

+ Dr. Hans-Georg Maaßen im AUF1-Exklusivgespräch: „CDU hängt eher an den Grünen“

+ Klima-Schwindel: Temperatur- und Treibhausgasanstieg in der Frühzeit widerlegt CO2-Lüge

+ Corona-Virus stammt „höchstwahrscheinlich“ aus Wuhan-Biowaffen-Labor, räumt FBI ein

+ Kinderschänder in Wermelskirchen: Bunte Regenbogenwelt ein Paradies für Pädophile?

+ Deutschland: Asyl-Lobby läuft Sturm gegen Pläne zur Beschränkung der „Seenotrettung“

+ Sachsen: Bevölkerungsaustausch wird jetzt in kleinen Gemeinden forciert – Beispiel Lossatal

+ Klima-Wahnsinn: Habeck will Verbot für neue Öl- und Gasheizungen ab 2024

+ Buchtipp der Woche: „Im Grunde böse. COVID-19, die neuen Machteliten und ihr Krieg gegen die Menschlichkeit" von Naomi Wolf.

Kurzmeldungen:

+ Selenski-Doppelgänger im Einsatz ertappt

+ Asylanten rein, Schweizer raus: 49 einheimische Mieter sollen Illegalen weichen

+ Kulturmarxisten fordern Auftrittsverbot für „Pink Floyd“ Mitbegründer Roger Waters

+ ARD-Sender und Springer-Verlag kündigen Stellenabbau an

+ „Bus-Platoons“: München testet ab April autonome Busse

Quelle: AUF1