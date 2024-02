Nachrichten AUF1 vom 14. Februar 2024

Die wichtigsten Meldungen des Tages, die täglichen „Nachrichten AUF1“, präsentiert von Thomas Eglinski.

Dies sind die Themen:

+ Kampf gegen Meinungs- und Pressefreiheit: Grünen-Ministerin Paus im Zensur-Rausch

+ Noch mehr Überwachung? Opposition in Brandenburg empört über Ausbau des Geheimdienstes

+ Österreich: Kürzen bei den Armen – ÖVP will Arbeitslosengeld senken

+ Philipp Huemer zu Kontensperren: „Nach Correctiv-Lüge wurde Druck auf Banken ausgeübt“

+ System-Kampf gegen Alternativ-Medien: Landesmedienanstalt nimmt NIUS ins Visier

+ Landwirtschaft zerstören – Öko-sozialistische Enteignungs-Pläne der Globalisten

+ Wahlversprechen gebrochen? Kritik an FPÖ wegen weiterer Asyl-Quartiere in Salzburg

Kurzmeldungen:

+ Bauernproteste: Brüssel setzt Brachland-Vorschreibung aus

+ Systemmedien-Hetze und linksextreme Demo gegen AUF1-Veranstaltung

+ USA: Amtsenthebungsverfahren wegen illegaler Einwanderung

+ Dieselskandal: Ehemaliger VW-Chef Winterkorn als Zeuge vor Gericht

+ Dresden: Linke Krawallmacher stören Gedenkveranstaltung

Quelle: AUF1