Nachrichten AUF1 vom 12. Juni 2025

Die wichtigsten Meldungen des Tages, die täglichen „Nachrichten AUF1“, präsentiert von Isabelle Janotka.

Dies sind die Themen:

+ Compact TV-Chef Klemm: Das Damoklesschwert hängt über uns

+ Verbotsprozess gegen Compact: Nächster Schritt zur Meinungskontrolle

+ Remigration als Reizwort: Martin Sellner im Fokus des Compact-Prozesses

+ Angriff auf die Pressefreiheit? Diese Medien wurden in Deutschland bereits verboten

+ Nach Geheimdienst-Coup: Israel könnte Iran „in den nächsten Tagen“ angreifen

+ Nach Amoklauf in Graz: Politik und Medien forcieren Entwaffnung und Überwachung

+ Kennedy holt prominente mRNA-Kritiker in neues Impfgremium

+ Merz-Regierung stützt BlackRock & Co. mit deutschem Steuergeld

+ Startschuss für die Schattenmacht: Bilderberg-Konferenz beginnt – AUF1 kennt die Teilnehmer

+ Flugzeugkatastrophe in Indien: Vertrauter von Premier Modi unter den Opfern

+ Nordirland: Ausschreitungen nach Migrantengewalt

+ Nach Compact-Prozess: Droht eine Verbotswelle in Deutschland?

Quelle: AUF1