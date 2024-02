Braun: „Wir brauchen ein Europa als Partner für Russland“

Der Friedensaktivist Reiner Braun trat in der bayerischen Landeshauptstadt als Redner bei der Kundgebung gegen die am vergangenen Wochenende im Hotel Bayerischer Hof abgehaltene Münchner Sicherheitskonferenz auf. Im Gespräch mit AUF1 spricht er sich gegen Atomwaffen in Europa aus, das vielmehr „ein Partner für Russland für eine neue europäische Friedensordnung“ sein sollte. Anstatt einer Sicherheitskonferenz sollte München eine Friedenskonferenz mit Aktivisten wie ihm und seinen Mitstreitern ausrichten.

