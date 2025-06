Nachrichten AUF1 vom 27. Juni 2025

Die wichtigsten Meldungen des Tages, die täglichen „Nachrichten AUF1“, präsentiert von Bernhard Riegler.

Dies sind die Themen:

+ Der digitale Angriff: Im Würgegriff von Politik und Konzernen

+ „Smart Health“ oder Sozialkredit? Kennedy will totale Gesundheitsüberwachung

+ US-Tech-Konzerne erweitern Einfluss auf EU – und bestimmen Digitalgesetz?

+ „Sommer-Davos“: Chinas leiser Griff nach der KI-Weltherrschaft

+ „Aktionstag gegen Meinungsfreiheit“: Auch Landeskriminalamt nutzte Denunzianten-Netzwerk

+ Ausweitung der Messenger-Überwachung: Umerziehung statt Schutz

+ Israels Bodentruppen im Iran – was wusste Trump?

+ Bundestag beschließt teilweisen Stopp beim Familiennachzug – aber nur vorübergehend

+ Bevölkerungsaustausch in Österreich: Zahlen, die niemand hören will

+ Behörden am Limit: Wiener Einbürgerungsbehörde versinkt in Antragsflut

+ Türken, Syrer, Afghanen: Wer in Bayern am häufigsten den deutschen Pass bekommt

+ „Umerziehung im Kinderzimmer“ – scharfe Reaktionen auf Gender-Fahne im Schulhort

+ Seit Jahrzehnten im Einsatz: So nutzen Großmächte das Wetter als Waffe

Quelle: AUF1