USAID-Enthüllungen: Orbán sieht Befürchtungen bestätigt

Die Enthüllungen über Milliardenzahlungen von US-Behörden an ausländische Einflussorganisation wurden auch in Ungarn zur Kenntnis genommen. Doch welche Reaktionen gibt es in Budapest? Immerhin warnten die Behörden dort seit Jahren vor der Gefahr insbesondere der Soros-Stiftungen. Aus Budapest berichtet Martin Müller-Mertens.

USAID-Enthüllungen: Orbán sieht Befürchtungen bestätigt Quelle: AUF1