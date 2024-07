Nachrichten AUF1 vom 09. Juli 2024

Die wichtigsten Meldungen des Tages, die täglichen „Nachrichten AUF1“, präsentiert von Bernhard Riegler.

Dies sind die Themen:

+ Nach Kündigung ganzer acht Konten – Riesen-Solidarität mit AUF1

+ Jetzt wird's eng für Pfizer – Diese Staatsanwälte stellen sich dem Pharmariesen entgegen

+ Aufgedeckt: Britische Regierung verschleiert massive Sterblichkeitsrate bei Kindern nach Covid-Impfung

+ Viganò exkommuniziert – Diese Entscheidung des Papstes schockiert Millionen Gläubige

+ Polen will russische Raketen über der Ukraine abschießen – Ist das der Schritt in den Weltkrieg?

+ Rechtsanwalt Beneder zu ORF-Gebühr: Lawine an Klagen zu erwarten

+ Richter strafversetzt – Erst „recherchiert“ die Antifa, dann berichtet die ARD

+ Es klingt wie ein Geständnis – Ist Ihnen Menschenwürde jetzt egal, Herr Ministerpräsident Wüst?

+ Es klingt nach Einschüchterung – Verfassungsschutz markiert friedliche Oppositionelle als Staatsfeinde

+ Protest gegen LNG – Nein, selbst umringt von Fridays for Future glaubt man den Grünen nicht

+ Brandanschlagsserie in Dresden – Trotzdem sieht die Polizei keine politischen Motive

+ Agenda 2030: So sollen Milch und Fleisch unbezahlbar werden

+ Terrorfinanzierung in Deutschland – Wie glaubwürdig sind diese Zahlen wirklich?

Quelle: AUF1