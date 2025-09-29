Direkt zum Inhalt Direkt zur Navigation
Sie sind hier: Startseite Lifestyle Fernsehen Politischer Schauprozess? Aula-Verfahren wirft brisante Fragen auf

Politischer Schauprozess? Aula-Verfahren wirft brisante Fragen auf

Freigeschaltet am 29.09.2025 um 13:00 durch Sanjo Babić
Philipp Huemer (2025) Bild: AUF1 / Eigenes Werk
Philipp Huemer (2025) Bild: AUF1 / Eigenes Werk

Nach neun Verhandlungstagen im Aula-Prozess gegen Ex-„Aula“-Chefredakteur Dr. Martin Pfeiffer steht fest: Viele der beanstandeten Aussagen sind für sich genommen nicht strafbar, sollen aber im „Gesamtbild“ kriminalisiert werden. Wie das Verfahren vor diesem Hintergrund insgesamt zu bewerten ist und warum Experten von einem „überschrittenen Rubikon“ sprechen, erläutert AUF1-Innenpolitik-Redakteur Philipp Huemer in seinem Kommentar aus Graz.

Quelle: AUF1

