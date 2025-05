Echte Krisenvorsorge beginnt im Kopf: „Müssen uns mental auf den Krieg vorbereiten“

Was bedeutet Krieg? Die meisten von uns kennen ihn nur aus Erzählungen oder Bildern im Fernsehen. Was aber würde Krieg für uns in Österreich oder Deutschland bedeuten? Und wie kann sich jeder von uns auf den Ernstfall vorbereiten? Darüber spricht Elsa Mittmannsgruber mit dem ehemaligen Bundesheer-Offizier Johann Gaiswinkler und dem aktiven Reservisten und Krisenfachmann Stefan Spiegelsperger bei „Elsa AUF1“. Gaiswinkler und Spiegelsperger schildern verschiedene Szenarien, die im Kriegsfall auf uns zukommen könnten. Auch wenn viele nicht an die grausame Realität denken wollen, raten der Ex-Offizier und der Krisenfachmann vor allem zur mentalen Vorbereitung auf Krieg.

Denn Krisenvorsorge würde im Kopf beginnen. Wie aber könnten wir noch vorsorgen? Das erklärt Stefan Spiegelsperger im Anschluss an das Interview. In Zusammenarbeit mit dem AUF1 Shop ( www.auf1.shop ) wurde ein Vorratsregal bestückt, das genauer unter die Lupe genommen wird. Elsa Mittmannsgruber spricht mit dem Fachmann für Krisenvorbereitung und Katastrophenschutz darüber, was wir wirklich für den Ernstfall brauchen. Alle im Beitrag vorgestellten Produkte finden Sie hier: https://www.auf1.shop/collections/krisenvorsorge Quelle: AUF1