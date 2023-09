Die Tim Kellner Show bei AUF1Die Tim Kellner Show bei AUF1 - Episode 3

In dieser exklusiven Ausgabe für AUF1 führt der „Love Priest“ Tim Kellner den ganzen tagespolitischen Irrsinn in gewohnter Art und Weise satirisch vor. In Episode 3 thematisiert Tim Kellner unter anderem die horrenden Gagen von Moderatoren bei den öffentlich-rechtlichen, die jüngsten „Aktionen“ der „Letzten Generation“, Faesers Vorhaben vom Ausländer-Wahlrecht und noch vieles mehr… Empfehlung vom „Love Priest“ persönlich: Lehnt euch zurück…

Warnhinweis: Diese Sendung kann politisch unkorrekten Humor und satirische Verdrehungen beinhalten! Quelle: AUF1