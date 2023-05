Finanz- und Bankenkrise: Gefahr erkannt – Gefahr gebannt?

Seit ein paar Monaten häufen sich die Krisen im Finanzsystem. Nach der amerikanischen Silicon Valley Bank musste in der Schweiz der Bankenriese Credit Suisse mit der UBS zwangsverheiratet werden. Eine neue Finanz- und Bankenkrise scheint jederzeit möglich zu sein – besonders in der Euro-Zone. Über all das und über grundsätzliche Risiken des Finanzsystems hat sich Bernhard Riegler ausführlich mit dem Finanz-Blogger Christoph Benedikt in der bereits 25. Sendung von „Wirtschaft AUF1“ unterhalten.

