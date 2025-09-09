Direkt zum Inhalt Direkt zur Navigation
Corona-Enquetekommission im Bundestag: Die Täter kontrollieren die Aufklärung

Corona-Enquetekommission im Bundestag: Die Täter kontrollieren die Aufklärung

Freigeschaltet am 09.09.2025 um 08:00 durch Sanjo Babić
Martin Müller-Mertens (2025) Bild: AUF1 / Eigenes Werk
Martin Müller-Mertens (2025) Bild: AUF1 / Eigenes Werk

Ab Montag soll sie beginnen – die offizielle „Aufarbeitung der Corona-Pandemie“ durch die Enquetekommission des Bundestages. Doch sollen damit die Corona-Maßnahmen nachträglich gerechtfertigt werden? Denn: Die Nebenwirkungen der Injektionen werden im offiziellen Beschluss der Kommission nicht einmal erwähnt. Stattdessen sollen vor allem neue Strukturen für künftige Pandemien entwickelt werden – etwa Impf-Apps und digitale Kontrollsysteme. Warum nicht nur diese Ausrichtung die Kommission von Beginn an unglaubwürdig macht, erklärt AUF1-Nachrichtenleiter Martin Müller-Mertens.

Quelle: AUF1

