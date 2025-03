Nachrichten AUF1 vom 20. März 2025

Die wichtigsten Meldungen des Tages, die täglichen „Nachrichten AUF1“, präsentiert von Isabelle Janotka.

Dies sind die Themen:

+ Ukraine als Vorwand: EU plant gigantische Aufrüstung!

+ Susanne Fürst (FPÖ): Kriegsrhetorik der EU erinnert an Corona-Panikmache

+ Kliniken im Krieg: Auch Hamburg und Hessen rüsten sich für den Ernstfall

+ Geopolitiker Rothfuß zur EU-Aufrüstung: Deep State plündert uns aus

+ Total-Überwachung: Nun soll in Deutschland Schüler-ID kommen

+ Klima-Agenda im Grundgesetz: Vor diesen Folgen warnt MDR-Legende Globig

+ Schulden für Massenmigration: Diese Bundesländer sagen Nein

+ Angriff auf Wahl in Rumänien: Muss Joe Bidens Außenminister jetzt doch in den Knast?

+ Nächster Schlag gegen „Diversität“: Trump beendet „woke“ Ideologie im Außenministerium

+ Mega-Geschäft Krebs-Spritze: Das dunkle Geheimnis eines Milliarden-Projektes

Quelle: AUF1